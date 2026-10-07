 Motorola edge 70: ultimi pezzi a 379€ alla Festa delle Offerte Prime
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Motorola edge 70: ultimi pezzi a 379€ alla Festa delle Offerte Prime

Il Motorola edge 70, un ottimo smartphone da 8GB di RAM e 256GB di ROM a soli 379€ grazie alla Festa delle Offerte Prime di Amazon.
Motorola edge 70: ultimi pezzi a 379€ alla Festa delle Offerte Prime
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Il Motorola edge 70, un ottimo smartphone da 8GB di RAM e 256GB di ROM a soli 379€ grazie alla Festa delle Offerte Prime di Amazon.
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Cerchi uno smartphone fluido, dalle buone prestazioni e a un prezzo contenuto allora stai pensando al Motorola edge 70. Non perdere tempo. Oggi lo trovi in promozione a soli 379 euro, invece di 499,90 euro. Si tratta di un’occasione regalata dalla Festa delle Offerte Prime su Amazon a tutti i clienti iscritti ad Amazon Prime.

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Sottile e resistente, questo gioiellino è in grado di regalarti un’esperienza sempre perfetta. Il profilo ultra-sottile misura solo 5,99 millimetri ed è stato realizzato con alluminio di qualità aeronautica. Grazie agli standard di resistenza militare è pronto davvero a tutto. E con la certificazione IP68 e IP69 resiste anche ad acqua e polvere.

Il display Super HD da 6,67 pollici con tecnologia pOLED con 4500 nits è incredibilmente piacevole da guardare per sfruttare al meglio i tuoi contenuti preferiti. Le tre fotocamere da 50 MP assicurano fotografie eccellenti, vere e proprie opere d’arte, senza essere un professionista dello scatto. Questo gioiellino è un vero compagno di viaggio tutti i giorni.

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Non perdere altro tempo su Amazon la Festa delle Offerte Prime termina oggi. Ordina ora il Motorola edge 70 a soli 379,90 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
7 ott 2026
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