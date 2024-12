MOTOROLA g85 5G diventa il best buy sotto i 200€, tutti i dettagli

Se vuoi spendere poco ma avere tra le mani uno smartphone che ne valga la pena, il fantastico MOTOROLA g85 5G non può che diventare il numero uno sulla tua lista. Bello, rifinito nei particolari e con una scheda tecnica di tutto rispetto. Per l’utilizzo quotidiano è scattante e poi non ti fa rinunciare a dei dettagli unici nel suo genere. Puoi acquistarlo a soli 189€ su Amazon con uno sconto del 43%. Il prezzo è quasi dimezzato, non farti scappare questa occasione più unica che rara.

MOTOROLA g85 5G, tutti i dettagli su questo smartphone spaziale

Nonostante abbia un prezzo minimo, il suo valore è molto maggiore. MOTOROLA g85 5G è uno smartphone che stupisce fin dal primo utilizzo, basta mettergli gli occhi sopra per accorgersi che ti offre prestazioni eccellenti. Ha un design ultra slim, display con bordi arrotondati e un rivestimento in colorazione Urban Grey che lo rende un gioiellino dal punto di vista estetico.

Ma veniamo a noi, la vera gioia inizia con il display da 6,67 pollici bello ampio e luminoso. Stiamo parlando di un pannello pOLED con colori assoluti, risoluzione Full HD + e refresh rate fissato a 120Hz. Sai cosa significa? Che l’utilizzo è fluido ma anche in termini di streaming e gaming mobile ottieni il meglio.

Processore Snapdragon unito ad 8GB di RAM e 256GB di memoria per non rinunciare a uno spazio eccellente. Riempilo con mille fotografie e video in altissima qualità visto che hai una doppia fotocamera da 50+8mp a disposizione.

Se tutto questo non basta sappi che il sistema operativo è Android 14, lo smartphone è Dual SIM e supporta il 5G. Con la batteria da 5000mAh arrivi al giorno dopo e la ricarica è rapida.

Non lasciarlo lì: se stai cercando uno smartphone portalo subito a casa. Con soli 189€ su Amazon il MOTOROLA g85 5G diventa tuo.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono rapide e gratuite in tutta Italia.