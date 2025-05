Motorola g85 5G: oggi in offerta con il 47% di sconto

Motorola è uno dei marchi che negli ultimi anni ha realizzato dei veri e propri best buy e il Motorola g85 5G è indubbiamente uno di questi. Con lo sconto del 47% disponibile ora su Amazon puoi infatti avere uno smartphone impeccabile per la vita di tutti i giorni a meno di 180€.

3 ragioni per scegliere il Motorola g85 5G

Display pOLED da 6,67” a 120Hz

Prestazioni solide con Snapdragon 6s Gen 3

Batteria da 5.000 mAh per un’elevata autonomia

Lo smartphone per la vita di tutti i giorni

Tra gli aspetti interessanti del Motorola g85 5G è che ha tutto ma proprio tutto quello di cui hai bisogno per l’utilizzo quotidiano. Con un display pOLED da 6,67” e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz hai la possibilità di visualizzare foto e video con colori vividi e immagini fluide e con una bassa emissione di luce blu.

Dal punto di vista tecnico poi puoi beneficiare di un processore octa-core estremamente affidabile come lo Snapdragon 6s Gen 3 che in abbinamento agli 8 GB di RAM ti permette di utilizzare tranquillamente le app senza rallentamenti o cali delle prestazioni. La batteria da 5.000 mAh ti assicura poi un’autonomia elevata per arrivare tranquillamente a fine giornata senza problemi. Considera anche che Motorola g85 supporta la ricarica rapida da 33 W che in pochi minuti ti restituisce diverse ore di utilizzo.

Anche dal punto di vista del comparto fotografico con il Motorola g85 puoi tranquillamente scattare foto e video spettacolari da condividere e conservare. È uno smartphone completo al quale non manca davvero nulla e che è ora in offerta con il 47% di sconto.

Ideale per chi…

Vuole un’esperienza visiva fluida

Cerca uno smartphone completo per l’uso quotidiano

Cerca connettività 5G e doppia SIM

La possibilità di acquistare il Motorola g85 a soli 175€ è davvero un affare da cogliere al volo.