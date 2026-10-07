Motorola in promo spaziale alla Festa delle Offerte Prime

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Motorola moto g57 con 3 anni di garanzia (8/256GB, Fotocamera 50+8MP+flicker sensor, Display 6.72″ 120Hz, 5100mAh, Snapdragon 6s Gen 4, Android 16), PANTONE Corsair a soli 189,90 euro!
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Motorola moto g67 (8/256GB, Fotocamera 50MP+8MP+flicker sensor, Display 6.78″ Extreme AMOLED 120Hz, 5100mAh, MediaTek Dimensity 6300, Android 16), PANTONE Artic Seal a soli 218 euro!
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Motorola Moto Tag 2, Tracker Android™, Bluetooth Channel Sounding + UWB, Protezione IP68, Batteria Lunga Durata, Pantone Laurel Oak a soli 20,99 euro!
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Motorola edge 70 con 3 anni di garanzia(8/256GB, Tripla 50MP, selfie 50MP, ultra sottile 5.99mm, 4800mAh Silicon-Carbon, Display 6.67″ Super HD 120Hz, TurboPower 68W, Android 16) PANTONE Gadget Grey a soli 379,90 euro!
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Motorola Moto Buds Bass Headset True Wireless Stereo (TWS) In-Ear Chiamate/Musica Bluetooth Blu a soli 24,90 euro!
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