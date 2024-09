Motorola Moto Buds con audio cristallino e cancellazione del rumore: wow

Una sola parola, anzi, esclamazione per descrivere le Motorola Moto Buds: wow. Queste wearable sono straordinarie oltre che disponibili in 4 colorazioni differenti. Indossale per ascoltare i tuoi brani preferiti con una fedeltà del suono eccellente e per isolarti dal resto del mondo grazie alla cancellazione del rumore adattiva. Se sei alla ricerca di un paio di auricolari Bluetooth, è il momento giusto per collegarti su Amazon. Con lo sconto del 30% li porti a casa con soli 56,50 euro.

Motorola Moto Buds, auricolari Bluetooth con tutto al posto giusto

Non richiedono una spesa esagerata tuttavia ti permettono di avere un paio di wearable affidabili sempre con te. Le Motorola Moto Buds sono comode e pratiche da indossare, con il loro design in ear si adattano a diverse tipologie di orecchie grazie anche alle varie punte in silicone fornite in confezione. Come avere un paio di auricolari creati su misura.

Driver audio di ultima generazione così da avere un audio cristallino ma soprattutto fedele alla realtà. I brani riprodotti non subiscono delle distorsioni e allo stesso tempo non sono spendi: con bassi potenti e toni alti melodiosi, ti sorprendono quando metti per la prima volta play alla tua playlist di rito.

Altra caratteristica da amare è la cancellazione del rumore adattiva che capisce in automatico il contesto in cui ti trovi e si autosetta. Nel caso puoi disattivarla o attivare la modalità trasparenza per rimanere in contatto con ciò che ti circonda.

Tre microfoni integrati, controlli touch dalla tua parte e un’autonomia che raggiunge le 42 ore di utilizzo con la custodia di ricarica. Cosa potresti volere di più?

La promozione è su Amazon ora

Con uno sconto del 30%, le Motorola Moto Buds sono le wearable da mettere in tasca. Collegati ora su Amazon per scegliere uno dei 4 colori disponibili e acquistare il tuo preferito ad appena 56,50 euro.

Le spedizioni sono rapide e senza costi aggiuntivi con un abbonamento Amazon Prime attivo.