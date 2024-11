Motorola Moto Buds+ sono le wearable che non ti aspetti: 65€ da affare

Con un paio di wearable come le Motorola Moto Buds+ a tua disposizione godi di un audio senza freni e di una qualità elevatissima. Forse non ne hai mai sentito parlare eppure se sei alla ricerca di un paio di auricolari Bluetooth queste potrebbero essere perfetto. Con sistema Sound by Bose e cancellazione attiva del rumore non rinunci a una singola funzione. Puoi acquistarle a soli 65€ su Amazon con uno sconto del 57% che fa crollare il prezzo: cosa aspetti? Sono disponibili in diverse colorazioni.

Motorola Moto Buds+, auricolari Bluetooth che stupiscono

Sono semplicissime dal punto di vista estetico eppure le wearable Motorola Moto Buds+ non smettono mai di soddisfare chi le sceglie. Puoi connetterle sia a dispositivi Android che iOS e usarle per tutto il giorno godendo di un’esperienza di ultima generazione. Hanno un design in ear e in confezione ti vengono date diverse punte auricolari così da adattarle ai tuoi padiglioni.

Ma veniamo al dunque, il sistema audio è stato curato da Bose che è un marchio di tutto rispetto nel campo del suono. Con risoluzione ottimale e aggiunta di tecnologie come Dolby Atmos e Dolby Head Tracking puoi mettere play alle tue canzoni preferiti e ritrovarti a un concerto vero e proprio.

Non manca all’appello la cancellazione attiva del rumore dinamico che puoi gestire su diverse impostazioni per regolarla alle tue esigenze. Ovvio che questa funzione torna utile anche in telefonata dove i microfoni catturano la tua voce in modo cristallino e ti fanno comunicare senza difetti.

Fino a 30 ore di riproduzione grazie alla custodia e ricarica veloce per essere sempre sul pezzo. Ti faccio sapere che sono idrorepellenti per non rovinarsi né con gocce che schizzi.

A soli 65€ su Amazon, le Motorola Moto Buds+ sono le wearable da non farsi scappare. Scegli il colore che più ti piace e portale a casa con uno sconto del 57% e un click.

Le spedizioni sono gratuite e veloci con Prime.