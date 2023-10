Motorola Moto e22i a soli 69€ è uno SPETTACOLO

Non abbiamo mai trovato uno smartphone così economico e di qualità come questo Motorola Moto e22i, oggi a soli 69 euro, invece di 139,90 euro. Approfitta immediatamente della Festa delle Offerte Prime per assicurarti questo telefono a un prezzo regalato. Con una batteria da 4200 mAh garantisce un’autonomia di tutto rispetto.

Il processore Octa-Core è esagerato e permette il flusso di app, giochi e funzioni senza alcun rallentamento. Senza parlare poi del display con tecnologia Max Vision da 6,5 pollici a 90Hz, una vera sorpresa a questo prezzo. Insomma, c’è tutto al posto giusto e senza dover spendere una fortuna. Al contrario, in questo caso è un vero affare.

Motorola Moto e22i: uno spasso a questo prezzo

Formidabile il Motorola Moto e22i a soli 69 euro. Il processore in dotazione è un MediaTek Helio G37, progettato appositamente per Motorola in modo da garantire l’utilizzo di tutte le sue funzionalità senza limiti con prestazioni rapide e reattive, sempre e comunque. Con una memoria di 32GB, completamente espandibile, è anche Dual SIM.

Mettilo subito in carrello a soli 69 euro, invece di 139,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.