Motorola Moto e32: solo 129 euro con la nuova offerta Amazon

Solo 129 euro per uno smartphone Android con display a 90Hz, tripla fotocamera, batteria da 5000mAh e processore octa-core. È la nuova offerta di Amazon che ti permette di acquistare Motorola Moto e32 a soli 129,90 euro, grazie ad uno sconto di 50 euro subito applicato sul prezzo di listino. Se sei un abbonato Prime hai la spedizione gratuita e immediata di Amazon, che ti darà modo di riceverlo già domani.

Motorola Moto e32: uno smartphone economico per tutte le esigenze

Motorola Moto e32 è dotato di un display da 6.5 pollici con refresh rate a 90Hz: visualizzi i tuoi contenuti in maniera sempre fluida grazie ad una frequenza di aggiornamento ultrarapida. La batteria da 5000mAh ti garantisce invece una lunga autonomia fino a 2 giorni, dandoti più tempo per cimentarti con le tue attività preferite, dallo streaming al gaming e molto altro ancora.

Con la tripla fotocamera da 16 megapixel puoi scattare immagini dettagliate: il sensore di profondità ti permette di personalizzare la messa a fuoco, mentre l’obiettivo macro ti regala primi piani ricchi di dettagli.

Non temere inoltre per le prestazioni perché il processore octa-core Unisoc T606 progettato appositamente per Motorola ti consente di sfruttare tutte le potenzialità dello smartphone mantenendo sempre performance veloci e reattive.

Con l’ampia memoria espandibile da 64GB e supporto Dual SIM hai tutto quello che ti serve per uno smartphone economico e completo di ogni funzionalità. Motorola Moto e32 lo paghi, ancora per poco, solo 129,90 euro. Un’occasione da non lasciarti sfuggire.

