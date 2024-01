Motorola Moto Edge 40 5G in sconto: il prezzo CROLLA del 44%

Nel mondo in continua evoluzione della tecnologia mobile, il Motorola Moto Edge 40 5G rappresenta un’opportunità da cogliere immediatamente. Grazie infatti ad uno sconto eccezionale del 44% attivo su eBay, puoi acquistare questo smartphone al prezzo di soli 279€, un’offerta molto interessante per chi cerca un dispositivo di qualità ad un prezzo conveniente.

Motorola Moto Edge 40 5G, con un display che sembra infinito

Il Motorola Moto Edge 40 si distingue per il suo design elegante e le prestazioni di qualità. Questo dispositivo è dotato di un potente processore, il Dimensity 8020, che garantisce prestazioni fluide e veloci, rendendolo ideale per il multitasking e le applicazioni più impegnative. La connettività 5G garantisce inoltre ottime velocità di navigazione, perfette per glia appassionati di contenuti streaming come film, serie tv e cloud gaming.

Uno dei maggiori punti di forza di questo smartphone è il display. L’alta risoluzione, da ben 1080 x 2400 pixel, fornisce immagini chiare e colori vivaci, per un’ottima resa in qualsiasi condizione, anche grazie alla grandezza da ben 6,55″. La tecnologia dello schermo edge-to-edge poi massimizza la superficie visibile e offre agli utenti una visualizzazione di continuità.

Grazie poi al sensore posteriore principale da ben 50 MP, scattare foto e registrare video diventa un’esperienza di ottima qualità, 4K e 30 fps. Anche la durata della batteria è un punto chiave del successo di questo smartphone. Grazie infatti alla sua capacità da ben 4400 mAh, consente tempi di utilizzo più lunghi, supportando anche la ricarica rapida.

Con uno sconto del 44% attivo su eBay, il Motorola Moto Edge 40 5G è disponibile adesso a soli 279€. Questa offerta speciale è un’occasione da non perdere se vuoi unire prestazioni di qualità e un design elegante ad un prezzo molto competitivo.

