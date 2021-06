Motorola Moto G100: 130€ di sconto su questo gioiellino

Motorola Moto G100 è in promozione su Amazon ad appena 474,09€. Il ribasso del 17% crea un'occasione d'acquisto vantaggiosa grazie a uno sconto effettivo di 104,91€. In più, al checkout, una promozione riduce il prezzo di ulteriori 20,90€

Uno smartphone e le sue specifiche: Motorola Moto G100

Motorola Moto G100 è uno smartphone di fascia media alta che si caratterizza per il suo design accattivante. Disponibile in colorazione Iridiscent Blue, cattura lo sguardo insieme alla sua struttura affusolata.

Montante un display Full HD+ con ampiezza di 6.7 pollici, offre senza ombra di dubbio una visione dei contenuti immersiva. Le cornici non sono estremamente importanti rendendo l'esperienza finale più godibile e ottimizzata.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 870 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria per prestazioni dinamiche e scattante. La memoria, inoltre, è espandibile fino a un massimo di 1 TB mediante l'utilizzo di una MicroSD.

Degno di nota è l'apparato fotografico che spicca grazie al doppio obiettivo frontale. Parliamo infatti di una doppia lente con risoluzione da 16 e 8 megapixel per scattare selfie classici o in modalità ultra grandangolare.

La fotocamera posteriore, invece, è costituita da una tripla camera con obiettivo principale da 64 Megapixel. Gli altri due hanno un valore di 16 e 2 megapixel per scattare anche qui in modalità ultra grandangolare e di profondità.

La batteria è un'altra chicca da non sottovalutare visto che ha un valore tipico di 5000mAh e si ricarica mediante TurboPower da 20 W. Con una sola carica lo smartphone vanta un'autonomia di circa 40 ore.

Il dispositivo supporta la connettività 5G ed è Dual SIM.

