Motorola Moto G22, lo smartphone perfetto per mamma e papà

Sotto i duecento euro, Motorola Moto G22 è lo smartphone perfetto da acquistare per mamma e per papà o per te stesso, nel caso tu voglia un prodotto funzionale, completo di tutto e senza rinunciare a niente.

Con un prezzo ancora più vantaggioso, l’offerta in corso su Amazon è proprio da prendere al volo. Infatti hai la possibilità di risparmiare il 37% in una volta sola e pagare appena 139,18€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Motorola Moto G22: ecco cosa devi sapere sul suo conto

Questo smartphone ha un’estetica lineare, semplice ma comunque accattivante. Si fa notare in questa colorazione blu che ti colpisce a primo acchito.

Display ampio, luminoso e con colori vivaci. In altre parole hai applicazioni, streaming, gaming mobile e social in perfette condizioni potendo passare da uno all’altro senza se e senza ma. A tal punto ti faccio sapere che la memoria non è un limite: di partenza trovi 64 GB ma sono completamente espandibili per conservare sullo smartphone tutto ciò che vuoi.

Android con servizi Google presenti all’appello, fotocamera multipla per non scendere a compromessi e Dual SIM per inserire all’interno fino a due schede telefoniche differenti.

La batteria? Un’altra chicca da non sottovalutare: autonomia veramente lunga e ricarica rapida che ti fa tornare in pista in quattro e quattr’otto.

Non aspettare neanche un secondo in più e porta a casa il tuo Motorola Moto G22 su Amazon a soli 139€. Il prezzo è particolarmente vantaggioso, approfittane ora e non te ne pentirai. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.