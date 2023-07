Motorola moto G32 costa SOLO 100 euro su eBay

Sei a caccia di un telefono poco costoso ma molto affidabile? Oltre all’OPPO A96 in sconto su eBay, in rete si possono trovare tanti altri modelli a prezzi allettanti specialmente nel periodo del Prime Day. Se Amazon rilancia grandi offerte, infatti, i portali di e-commerce rivali devono rispondere come si deve, e proprio eBay lo sta facendo in queste ore. Difatti, il Motorola moto G32 da 64 GB costa solo 105,99 euro e viene spedito in pochi giorni in tutta Italia!

Motorola moto G32 costa pochissimo su eBay

Non è chiaro se il prezzo citato sia dovuto a una particolare offerta ma, visitando anche Amazon, notiamo che il prezzo è effettivamente inferiore – e anche di molto – al cartellino di listino e a quello proposto da Andy Jassy e soci. Non si tratta di 229,90 euro come fissato dal produttore, tantomeno dei 119 euro minimi ora proposti dalla “Grande A”. Si scende a 105,99 euro con spedizione gratuita entro lunedì 17 luglio e reso pagato dal venditore se effettuato entro 30 giorni.

Ma quali sono le specifiche tecniche? Motorola moto G32 si presenta con uno schermo IPS LCD da 6,5 pollici FullHD+ con refresh rate massimo pari a 90Hz. Sotto la scocca si trovano il chipset Qualcomm Snapdragon 680 4G da massimo 2,4 GHz, 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna espandibile. La batteria è da 5.000 mAh, e il sistema operativo è Android 12 con aggiornamento ad Android 13 disponibile.

Il comparto fotocamera, dunque, è caratterizzato da un sensore frontale da 16 MP e tre lenti posteriori rispettivamente da 50, 8 e 2 megapixel.

Non si tratta di uno smartphone sensazionale, ma è estremamente affidabile e non dispone di pesanti personalizzazioni del sistema operativo. Anzi, Motorola è nota per offrire device sicuri e fluidi anche nella fascia medio-bassa. Insomma, Motorola moto G32 è un sinonimo di qualità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.