Motorola Moto G42 al prezzo più basso di sempre (coupon)

Fino a esaurimento scorte, Motorola Moto G42 è in offerta su eBay al suo prezzo minimo storico: merito del coupon da attivare, semplicemente inserendo il codice ITPERHKVDF8C5J7M nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento, così da far crollare la spesa a soli 143 euro. Un’ottima occasione per acquistare lo smartphone nella sua versione Dual SIM e nella colorazione Metallic Rosé.

Lo smartphone che cerchi: sconto su Moto G42

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sono presenti un display OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, processore Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Aden 610, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB, supporto dual SIM, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 16 megapixel, altoparlanti stereo, doppio microfono, jack audio da 3,5 mm, lettore di impronte digitali laterale, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida tramite porta USB-C. Il sistema operativo è Android con pieno supporto alla piattaforma Play Store per il download delle applicazioni. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare Motorola Moto G42 al prezzo finale di soli 143 euro, il più basso di sempre. Come? Non devi far altro che inserire il coupon ITPERHKVDF8C5J7M nel campo “Aggiungi i codici sconto” prima di effettuare il pagamento con PayPal o carta di credito/debito.

A proporre l’affare è un venditore italiano con oltre 27.000 feedback positivi ricevuti dai clienti su eBay, garantendo la disponibilità immediata con spedizione gratis a domicilio: se lo ordini subito, entro pochi giorni lo smartphone sarà da te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.