Motorola moto G54 5G in SUPER sconto del 20% a soli 159,99€

Tra i tanti smartphone di fascia bassa presenti sul mercato, in pochi hanno una vera qualità generale, ed il Motorola moto G54 5G è tra questi. Oggi grazie ad un ottimo sconto del 20% attivo su Amazon, puoi acquistare lo smartphone per soli 159,99€.

Motorola moto g54 5G, con sensore fotografico da 50 MP

Il Motorola moto G54 5G si distingue per il suo design elegante e le ottime prestazioni in relazione al prezzo. Il cuore di questo smartphone è il processore Cortex-A78, che garantisce una navigazione fluida e reattiva. Ideale per gli utenti che desiderano comunque una gestione multitasking efficiente senza compromettere la velocità e la stabilità del proprio dispositivo.

Uno dei principali punti di forza del moto G54 5G è il display. La risoluzione Full HD+ offre un’esperienza visiva chiara e dettagliata, perfetta per lo streaming video, gaming e la semplice navigazione online. La fotocamera, con il sensore principale da 50 MP, consente di scattare foto di ottima qualità, anche in condizioni di luce non ottimale.

Un altro punto forte è la connettività 5G del moto G54 5G. Garantisce ottime velocità di navigazione ed è perfetto per lo streaming di contenuti HD ed una navigazione web veloce e senza interruzioni. Infine una batteria a lunga durata, ben 5000 mAh, supporta tutte le attività quotidiane e consente di utilizzare lo smartphone per un’intera giornata senza preoccupazioni.

Non perdere l’occasione di acquistare il Motorola moto G54 5G a soli 159,99€ con uno sconto del 20% attivo solo su eBay. Questo smartphone è perfetto per chi cerca un dispositivo all’avanguardia ad un prezzo estremamente conveniente. Difficile trovare in fatti in questi giorni uno smartphone con display da 6,5″, batteria capiente da 5000 mAh, ben 8 GB di RAM e soprattutto 256 GB di memoria interna, ideali per archiviare qualsiasi tipo di file, da grandi applicazioni a film.

