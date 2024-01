Motorola moto g54 5G in SUPER sconto del 33% a soli 153€

Nell’ambiente tecnologico odierno in cui la connettività è fondamentale, il Motorola moto g54 5G ha dimostrato di essere uno dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo. Attualmente puoi acquistare questo smartphone a soli 153€ grazie ad uno sconto del 33% attivo su eBay. Questa eccezionale offerta rappresenta un’opportunità da sfruttare per chi cerca un dispositivo all’avanguardia ad un prezzo vantaggioso.

Motorola moto g54 5G, con ben 236 GB di memoria

Il Motorola moto g54 5G è dotato di un processore potente e affidabile come il Cortex-A78 che garantisce prestazioni fluide e veloci. Questa funzionalità è essenziale per gestire facilmente la navigazione, i giochi e le varie attività quotidiane. Il supporto per la connettività 5G garantisce una navigazione veloce ed offre un’esperienza online senza troppe interruzioni.

Un altro punto forte è lo schermo del moto g54 5G, che offre immagini chiare e colori vivaci con risoluzione 1080 x 2400 ed una grandezza di ben 6,5″. Ciò rende la visione di video, i giochi e l’utilizzo delle app una vera gioia per gli occhi. Anche il reparto fotografico non delude, con il sensore principale da 50 MP che permette di scattare ottime foto e video in Full HD e 30 fps.

Il design elegante e la struttura robusta del Motorola lo rendono un dispositivo elegante e durevole. La classica interfaccia Android offre un’esperienza fluida e personalizzabile ed aggiornamenti regolari mantengono lo smartphone aggiornato. La batteria da 5000mAh garantisce un utilizzo prolungato senza ricariche frequenti, un vantaggio notevole per chi è sempre in movimento.

Questa offerta attiva solo su eBay sul Motorola moto g54 5G, attualmente disponibile a soli 153€, è l’occasione ideale per ottenere un telefono che unisce prestazioni affidabili ad un prezzo estremamente competitivo. Non perdere l’occasione di ottenere uno smartphone 5G di alta qualità con un’ottima autonomia e molta memoria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.