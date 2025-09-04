Motorola moto g56: il compleanno di Amazon, il regalo per te

Il codice IT15Y messo a disposizione da Amazon per il suo 15esimo compleanno in Italia ti permette di acquistare Motorola moto g56 al suo prezzo minimo storico. Un ottimo smartphone Android, dal design unico, venduto e spedito dall’e-commerce con disponibilità immediata e consegna gratis direttamente a casa tua in pochi giorni.

L’offerta di Amazon su Motorola moto g56

Sotto la scocca si nasconde il processore MediaTek Dimensity 7060 con CPU octa-core da 2,60 GHz e GPU IMG BXM-8-256. Ad affiancarlo ci sono 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile con microSD fini a 2 TB. Tra gli altri punti di forza c’è il display Full HD+ da 6,72 pollici, perfetto per lo streaming e con protezione Corning Gorilla Glass 7i. La fotocamera principale posteriore è da 50 megapixel, quella frontale da 32 megapixel. Non mancano poi altoparlanti stereo con Dolby Atmos, jack per le cuffie, GPS, supporto Dual SIM, NFC, connettività 5G, Wi-Fi e Bluetooth. Ottima anche la batteria da 5.200 mAh con autonomia estesa e ricarica rapida da 30 W. Per altri dettagli dai uno sguardo alla scheda del telefono.

Motorola moto g56 non pecca certo in stile: la colorazione PANTONE Dazzling Blue è unica nel suo genere. Devi solo inserire il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima di pagare, per sbloccare il doppio sconto e comprare lo smartphone al prezzo di soli 179 euro. Considerando che da listino costerebbe 269 euro, il risparmio è importante.

A mezzanotte si concluderà il mini evento di Amazon.it per festeggiare i primi 15 anni dell’e-commerce in Italia. Entra nella sezione dedicata per scoprire le migliori offerte disponibili in ogni categoria.