 Motorola moto g56: il compleanno di Amazon, il regalo per te
Lo smartphone Motorola moto g56 è in doppio sconto: ancora poche ore per approfittare della promozione dedicata al compleanno di Amazon.
Il codice IT15Y messo a disposizione da Amazon per il suo 15esimo compleanno in Italia ti permette di acquistare Motorola moto g56 al suo prezzo minimo storico. Un ottimo smartphone Android, dal design unico, venduto e spedito dall’e-commerce con disponibilità immediata e consegna gratis direttamente a casa tua in pochi giorni.

Compra moto g56 al minimo storico

L’offerta di Amazon su Motorola moto g56

Sotto la scocca si nasconde il processore MediaTek Dimensity 7060 con CPU octa-core da 2,60 GHz e GPU IMG BXM-8-256. Ad affiancarlo ci sono 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile con microSD fini a 2 TB. Tra gli altri punti di forza c’è il display Full HD+ da 6,72 pollici, perfetto per lo streaming e con protezione Corning Gorilla Glass 7i. La fotocamera principale posteriore è da 50 megapixel, quella frontale da 32 megapixel. Non mancano poi altoparlanti stereo con Dolby Atmos, jack per le cuffie, GPS, supporto Dual SIM, NFC, connettività 5G, Wi-Fi e Bluetooth. Ottima anche la batteria da 5.200 mAh con autonomia estesa e ricarica rapida da 30 W. Per altri dettagli dai uno sguardo alla scheda del telefono.

Le caratteristiche dello smartphone Motorola moto g56

Motorola moto g56 non pecca certo in stile: la colorazione PANTONE Dazzling Blue è unica nel suo genere. Devi solo inserire il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima di pagare, per sbloccare il doppio sconto e comprare lo smartphone al prezzo di soli 179 euro. Considerando che da listino costerebbe 269 euro, il risparmio è importante.

Motorola moto g56 5G 8/256GB, Fotocamera 50MP + sensore antisfarfallio, Display 6.72″ FHD+ 120Hz, batteria 5200mAh, MediaTek Dimensity 7060, Android 15, PANTONE Dazzling Blue

Compra moto g56 al minimo storico

A mezzanotte si concluderà il mini evento di Amazon.it per festeggiare i primi 15 anni dell’e-commerce in Italia. Entra nella sezione dedicata per scoprire le migliori offerte disponibili in ogni categoria.

4 set 2025

4 set 2025
