Motorola Moto g82: display OLED 120Hz e fotocamera 50MP in offerta (-50€)

Una soluzione midrange di livello è sicuramente questo smartphone Motorola Moto g82 che è oggi disponibile in offerta su Amazon a 299 euro, con uno sconto di 50 euro applicato sul prezzo di listino.

Il dispositivo ti sorprenderà per il suo display OLED Full HD+ a 120Hz, per la sua connettività 5G ultraveloce e per la tripla fotocamera da 50 megapixel. Con spedizione Prime inclusa ti arriverà a casa già domani.

Motorola Moto g82: uno smartphone sorprendente ad un gran prezzo

Abbiamo detto dunque che gran punto di forza di questo dispositivo è il suo schermo di tipo OLED Full HD da 120Hz con refresh rate a 120Hz accompagnato da doppio speaker Dolby Atmos per darti la possibilità di guardare i tuoi contenuti preferiti con colori luminosi e audio cristallino.

La tripla fotocamera da 50 megapixel è in grado di catturare ogni dettaglio sia da vicino che da lontano: qualsiasi condizione di luminosità e qualsiasi angolazione ti daranno la possibilità di ottenere immagini davvero straordinarie.

La batteria da 5000mAh dura fino a due giorni e la ricarichi rapidamente grazie alla tecnologia Turbo Power da 33W. Hai spazio in abbondanza con 128GB espandibili tramite schede microSD e 6GB di memoria RAM per gestire al meglio il tuo multitasking.

Il prezzo è dunque molto interessante per uno smartphone di questo livello: lo paghi subito 299 euro grazie allo sconto di 50 euro sul listino e lo ricevi a casa già domani.

