Motorola moto g84 5G scende di prezzo su Amazon: risparmi il 34%!

Se non vuoi cedere alla tentazione della offerta su Google Pixel 8 Pro, ora disponibile al prezzo più basso di sempre per un periodo di tempo limitato, rivolgi lo sguardo verso Motorola moto g84 5G, dispositivo mobile Android proposto ora al 34% in meno e, finalmente, sotto la barriera dei 200 euro.

Le specifiche di Motorola moto g84 5G

Lo smartphone Motorola moto g84 5G potrà essere disponibile a un prezzo particolarmente accessibile, ma non va assolutamente sottovalutato. Lo schermo pOLED da 6,5 pollici è una garanzia sul fronte delle esperienze multimediali con il suo ottimo contrasto e l’ampia gamma di colori supportata. A questi fattori si aggiunge un comparto audio di spicco, concepito appositamente per esaltare film, video e serie TV cosicché tu possa goderteli al meglio.

Il chipset in dotazione è il Qualcomm Snapdragon 695, strutturato per combinare nel miglior modo possibile performance ed efficienza energetica, mentre lato memoria figurano 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna. La batteria è da 5.000 mAh, mentre il comparto fotocamera include il sensore principale Ultra Pixel da 50 MP con OIS, per foto estremamente nitide e stabilizzazione al top.

Normalmente questo dispositivo mobile ti costerebbe 299,90 euro ma, grazie a un rivenditore di terze parti, potrai riceverlo a casa per soli 198 euro. La consegna è garantita in un giorno e, a gestirla, è Amazon stessa. Il pagamento puoi anche effettuarlo in più rate tramite Cofidis.