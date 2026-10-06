Motorola moto tag 2 a -47% nella Festa delle Offerte Prime

L’anti-AirTag per il mondo Android è in sconto del 47%: c’è anche quello su Motorola moto tag 2 tra gli affari più interessanti nella prima giornata della Festa delle Offerte Prime, evento Amazon al via oggi e che si concluderà domani. È il localizzatore Bluetooth del marchio, compatto e con un’autonomia di 600 giorni. Inoltre, la batteria di tipo CR2032 è sostituibile quando esausta.

Evento Prime: quasi metà prezzo per moto tag 2

Facile da configurare e compatibile con la rete Find Hub di Google, permette di trovare velocemente gli oggetti a cui è associato e di recuperarli in caso di smarrimento, supportando un tracciamento di precisione con scarto millimetrico grazie alle tecnologie a banda ultra larga e al Channel Sounding, fino a 100 metri di distanza. Non manca nemmeno la certificazione IP68 che lo rende invulnerabile al contatto con l’acqua e con la polvere. Il suo design salvaspazio permette di agganciarlo a valige e zaini oppure di metterlo nello zaino o in borsa. Nella pagina dedicata trovi altre informazioni.

Motorola moto tag 2 è in sconto del 47% al prezzo di soli 20,99 euro, invece di 39,90 euro come da listino ufficiale. Hai anche la possibilità di scegliere tra le colorazioni Laurel Oak e Arabesque, entrambe realizzate in partnership con PANTONE. Vendita e spedizione sono gestite dall’e-commerce con disponibilità immediata e consegna a costo zero entro domani.

Se stai aspettando il momento giusto per fare qualche acquisto su Amazon, la Festa delle Offerte Prime è già in corso. L’evento raccoglie migliaia di promozioni su prodotti di ogni tipo e sarà disponibile ancora fino a domani, mercoledì 7 ottobre. Per accedere agli sconti è sufficiente l’abbonamento Prime, che puoi provare gratuitamente per 30 giorni.