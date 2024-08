Motorola Moto Tag: ecco il preordine con lo SCONTO

Appena annunciato e non ancora lanciato ufficialmente, il nuovo Motorola Moto Tag è già su Amazon, proposto in preordine al prezzo minimo garantito. C’è già anche uno sconto attivo, di cui approfittare per allungare le mani sul tracker utile a non perdere i propri oggetti o a ritrovarli in caso di smarrimento: dalle chiavi alla borsa, dallo zaino alla valigia.

Preordine al minimo garantito per Motorola Moto Tag

Funziona sfruttando due tecnologie: il Bluetooth 5.4 Low Energy per garantire la più ampia compatibilità possibile con tutti i dispositivi in circolazione e UWB (Banda ultralarga) per una localizzazione più precisa. Il design è studiato per la portabilità, con involucro in plastica e certificazione IP67 per la resistenza all’acqua. È molto compatto, ma al tempo stesso elegante: diametro da 31,9 millimetri e spessore da 8 millimetri, con un peso di 7,5 grammi. Ancora, la batteria interna CR2032 è sostituibile una volta esaurita, un grande vantaggio rispetto a tanti modelli della concorrenza. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

La promozione in corso su Amazon ti permette di acquistare il nuovo Motorola Moto Tag in preordine al prezzo minimo garantito. Ciò significa che, se dovesse essere applicata un’ulteriore riduzione della spesa da qui al lancio del 14 agosto, sarà considerata in automatico al momento del pagamento. In questo momento costa 34,90 euro invece di 39,90 euro come fa listino ufficiale.

L’articolo è venduto e spedito direttamente dall’e-commerce, senza passare da intermediari, con la consegna gratuita offerta per i clienti in possesso di un abbonamento Prime attivo. La colorazione è Jade Green, quella visibile nell’immagine di apertura.