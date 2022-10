Motorola RAZR 2022 disponibile in Italia a 1.200 euro

Come anticipato ieri, Motorola ha annunciato la disponibilità del nuovo RAZR 2022 anche in Italia. Samsung è l’attuale leader del mercato, ma il primo smartphone pieghevole (antenato del nuovo modello) è stato svelato dal produttore statunitense nel 2004. Il fattore di forma “a conchiglia” è stato quindi rivisitato in chiave moderna.

Motorola RAZR 2022: specifiche e prezzo

Il Motorola RAZR 2022 ha uno schermo P-OLED da 6,7 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel), refresh rate di 144 Hz, certificazione HDR10+ e gamma colore 100% DCI-P3. Al centro della parte superiore c’è un piccolo foro per la fotocamera frontale da 32 megapixel.

All’esterno c’è un secondo schermo AMOLED (Quick View) da 2,7 pollici con risoluzione di 800×573 pixel. Sono presenti anche due fotocamere con sensori da 50 e 13 megapixel (standard e grandangolare/macro). La resistente cerniera permette di sfruttare la modalità Flex View. Lo smartphone può rimanere aperto su una superficie piana e consentire lo scatto di foto con ogni angolazione.

La dotazione hardware comprende anche il processore Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS e 5G. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C e batteria da 3.500 mAh con ricarica rapida TurboPower da 30 Watt.

Il sistema operativo è Android 12. Il Motorola RAZR 2022 è disponibile in Italia nella colorazione Satin Black. Il prezzo è 1.199,90 euro.