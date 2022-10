Motorola RAZR 2022 anche in Italia: c'è il link

Un nuovo smartphone pieghevole sta per fare il suo ingresso nel catalogo di Motorola destinato all’occidente: si tratta del modello RAZR 2022, lo stesso avvistato a metà agosto in Cina. Sarà disponibile per l’acquisto a breve anche in Italia, a partire da domani: abbiamo già il link Amazon, che però al momento non risulta ancora attivo.

Tutto pronto per Motorola RAZR 2022

Un post condiviso dal profilo Twitter ufficiale italiano anticipa Lo schermo pieghevole più sottile sul mercato, 25 ottobre . Qui sotto è invecevisibile un’immagine che permette di dare uno sguardo in anteprima al design. Il brand sta dunque per lanciare il proprio guanto di sfida al concorrente Samsung Galaxy Z Flip4, all’interno di un segmento di mercato che sta attirando sempre più interesse e attenzione.

A livello di specifiche tecniche troveranno posto un display interno pieghevole da 6,70 pollici e uno esterno più piccolo da 2,69 pollici (entrambi di tipo OLED), il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per lo storage (ma non si esclude la possibilità di assistere all’arrivo di una versione 12/512 GB). Ancora, ci saranno una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 32 megapixel, batteria da 3.500 mAh con ricarica rapida e una gamma completa di moduli per la connettività.

Il sistema operativo in dotazione è ovviamente Android, con la release 12 preinstallata e l’update alla successiva 13 in arrivo più avanti.

Si attende ora solo l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli a proposito di Motorola RAZR 2022. Per quanto riguarda il prezzo, dovrebbe essere fissato in 1.199 euro al lancio. L’eventuale variante 12/512 GB costerebbe ovviamente di più. Ne sapremo di più non appena la scheda Amazon del prodotto sarà messa online. Riporteremo qui in modo tempestivo ogni aggiornamento.