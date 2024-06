Motorola razr 50: smartphone pieghevoli con Gemini

Insieme al moto tag, il produttore statunitense ha svelato i nuovi razr 50 e razr 50 ultra. I due smartphone pieghevoli condividono il design e diverse specifiche. Gli utenti possono sfruttare le numerose funzionalità IA, alcune delle quali sono basate sul modello Gemini di Google. Il modello ultra è già in vendita, mentre l’altro arriverà sul mercato italiano a luglio.

razr 50 e razr 50 ultra: specifiche e prezzi

I nuovi razr 50 e razr 50 ultra hanno uno schermo interno pOLED FlexView da 6,9 pollici con risoluzione di 2640×1080 pixel, supporto Dolby Vision e refresh rate variabile (1-165 Hz per ultra, 10-120 Hz per il modello base). Lo schermo esterno pOLED QuickView ha una diagonale di 3,6 pollici (1066×1056 pixel) su razr 50 e 4 pollici (1272×1080 pixel) su razr 50 ultra.

Il razr 50 ha fotocamere posteriori da 50 e 13 megapixel (standard e ultra grandangolare), processore MediaTek Dimensity 7300X, 8/12 GB di RAM LPDDR4, 256/512 GB di storage UFS 2.2 e batteria da 4.200 mAh con ricarica TurboPower da 33 Watt. Il razr 50 ultra ha invece due fotocamere posteriori da 50 megapixel (standard e tele con zoom ottico 2x), processore Snapdragon 8s Gen 3, 12 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB di storage UFS 4.0 e batteria da 4.000 mAh con ricarica TurboPower da 44 Watt.

Le rimanenti specifiche sono comuni ai due modelli: fotocamera frontale da 32 megapixel, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali laterali, porta USB Type-C, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 5G, ricarica wireless da 15 Watt e Android 14.

Molte funzionalità IA sono riservate al comparto fotografico, tra cui quelli di editing incluse in Google Foto (Magic Erase, Magic Editor e Photo Unblur). Altre sono disponibili grazie all’app Gemini preinstallata, accessibile direttamente dallo schermo esterno tenendo premuto il pulsante di accensione. Gli utenti potranno usare gratuitamente il modello Gemini Advanced e sfruttare i 2 TB di storage del piano Google One AI Premium per tre mesi.

Il Motorola razr 50 ultra è già in vendita al prezzo base di 1.199,00 euro. Il razr 50 sarà disponibile il prossimo mese al prezzo base di 899,00 euro.