Motorola Moto Tag: come Apple AirTag, ma per Android

Confermate le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi: Moto Tag è il tracker Bluetooth di Motorola, accessorio da abbinare a qualsiasi oggetto (o animale domestico) per non perderlo. O per ritrovarlo in caso di necessità. Il look è molto simile a quello di Apple AirTag, ma in questo caso il raggio d’azione è l’ecosistema Android.

Moto Tag è il nuovo tracker di Motorola

Come anticipato dai rumor, si basa sia sul Bluetooth 5.4 Low Energy sia sulla tecnologia UWB (Banda ultralarga), per una localizzazione più precisa. Le dimensioni sono pari a 31,9 millimetri di diametro e a 8 millimetri di spessore, per un peso ridotto a soli 7,5 grammi. L’involucro è realizzato in plastica, con design dotato di certificazione IP67 per la resistenza all’acqua. Include un altoparlante che aiuta a ritrovarlo e la batteria sostituibile CR2032 con autonomia dichiarata pari a un anno. Per quanto riguarda le colorazioni disponibili, saranno due: Starlight Blue e Jade Green, come visibile nell’immagine qui sotto.

Il funzionamento è compatibile con la rete Trova il mio dispositivo di Google. Sul fronte della privacy, Motorola impiega una crittografia per la protezione dell’utente.

Moto Tag sarà in vendita in Italia a partire da fine luglio, al prezzo di 39,90 euro. Ci sarà anche la possibilità di acquistare il bundle contenente quattro unità, risparmiando.

Nell’ultimo periodo, l’attenzione riservata ai cosiddetti smart tag ha portate a un forte incremento nelle vendite di questi dispositivi. Il marchio, controllato da Lenovo, lo sa bene, tanto da aver pensato alla commercializzazione di un prodotto dedicato.

I nuovi smartphone razr 50, razr 50 ultra e moto g85

La presentazione è avvenuta insieme a quella dei nuovi smartphone pieghevoli del brand, razr 50 (in arrivo a 899 euro) e razr 50 ultra (da oggi a 1.199 euro), entrambi con l’app Gemini accessibile dal display esterno. Annunciato anche un modello tradizionale, moto g85 (da fine luglio a 349 euro).