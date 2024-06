Motorola Moto Tag: tracker Bluetooth e UWB in arrivo?

Una categoria di prodotto che nell’ultimo periodo ha fatto registrare un forte incremento nelle vendite è quella relativa ai tracker. Si tratta di accessori dalle dimensioni piuttosto compatte utili per non perdere (o per ritrovare, in caso di necessità) oggetti come portachiavi, zaini, bagagli e così via. A quanto pare, anche Motorola avrà il suo: lo svela la certificazione FCC di un prodotto inedito chiamato Moto Tag.

Tracker anche per Motorola con Moto Tag

Stando a quanto trapelato, non impiegherà solo la tecnologia Bluetooth Low Energy, ma anche il sistema UWB (Ultra Wide-band), per poter fornire un rilevamento più preciso dei dispositivi associati. Farà uso di una batteria CR2032 standard, che quasi certamente potrà essere sostituita una volta esausta. Questo, se confermato, rappresenterebbe un indiscutibile vantaggio nei confronti di alcune alternative proposte sul mercato, che invece non lo consentono (sono, di fatto, usa e getta).

Da verificare se sarà presente il supporto al network Find My Device di Google, introdotto di recente dal gruppo di Mountain View. Nella documentazione FCC relativa alla certificazione, è identificato con il nome in codice XT2445-1.

La popolarità dei tracker Bluetooth è esplosa negli anni scorsi con l’arrivo di Apple AirTag, ma non mancano le alternative di terze parti: da Samsung SmartTag a Tile solo per fare alcuni esempi. Spesso la categoria è finita al centro di polemiche per il potenziale utilizzo malevolo di questi dispositivi, con finalità di stalking, tanto da costringere produttori e software house a introdurre protezioni adeguate.

L’annuncio insieme a quello dei nuovi razr 50?

La presentazione ufficiale di Moto Tag potrebbe avvenire già entro domani, durante l’evento che Motorola riserverà ai suoi nuovi smartphone pieghevoli, i modelli razr 50 e razr 50 Ultra. Rispetto alla generazione precedente, dovrebbero migliorare sia sul fronte del design sia per quanto riguarda il comparto fotografico in dotazione.