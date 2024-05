Smartphone pieghevoli: Samsung perde il primato

Gli smartphone pieghevoli rappresentano ancora qualcosa di nuovo per il credo di molti utenti, ma sono migliorati molto da quando sono stati immessi per la prima volta sul mercato. Sin dal principio, Samsung è stata il leader indiscusso in tale segmento, ma adesso l’azienda ha ufficialmente perso il primato, lasciando il passo ad Huawei.

Smartphone pieghevoli: Samsung lascia il primo posto ad Huawei

Andando più nello specifico, secondo i più recenti dati forniti da Counterpoint, di tutti i pieghevoli venduti nel primo trimestre del 2024, più di uno su 3, vale a dire il 35%, erano marchiati Huawei, mentre Samsung è scesa al 23%. Nel medesimo periodo dello scorso anno, invece, Huawei raggiungeva appena il 14% e Samsung addirittura al 58%. Per Huawei si tratta quindi di una crescita del 257%.

Ad essersi rivelato di fondamentale importanza per questo notevole salto in avanti nella classifica è stata anche e soprattutto l’integrazione della connettività 5G. Sempre secondo i dati, infatti, l’84% dei pieghevoli che Huawei ha venduto erano compatibili con le reti di ultima generazione.

Tra gli smartphone pieghevoli di Huawei si apprende poi che il modello ad aver riscosso maggior successo è stato il Mate X5, che è stato addirittura il più venduto in assoluto dell’intero portfolio della società negli ultimi tre trimestri.

Per il resto, si osserva un buon recupero di terreno di Motorola, con quote di mercato dell’11% e di Honor, che invece detiene quote di mercato pari al 12%. Di fatto, nella top 4, Samsung è l’unica ad essere in calo e anche in cifre parecchio elevate, con un -42%.