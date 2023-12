Smartphone pieghevoli: vendite da record a metà 2023, ma attenzione a Samsung

Gli smartphone pieghevoli negli ultimi anni hanno vissuto un’ascesa importante grazie alla spinta di sempre più produttori. Già lo scorso agosto gli analisti di Display Supply Chain Consultants hanno evidenziato una crescita delle spedizioni del 16% su base trimestrale nel periodo tra aprile e giugno di quest’anno. Ora, invece, la loro ultima ricerca di mercato conferma un trimestre da record in termini di vendite, alimentato soprattutto dai modelli Samsung di ultima generazione.

A proposito di Samsung, però, bisogna fare attenzione alla sua quota di mercato.

Samsung guida il mercato degli smartphone pieghevoli, ma attenzione

Secondo DSCC, le vendite dei foldable sono aumentate del 215% rispetto al secondo trimestre del 2023 e del 16% rispetto al terzo trimestre del 2022, raggiungendo quota 7 milioni di unità. Samsung è risultata dominante mantenendo il primo posto al mondo per quota di mercato, registrando però un calo dall’86% al 72%.

Non si tratta di una sorpresa poiché, nonostante l’azienda sudcoreana risulti ancora il brand numero uno per spedizioni con i suoi Galaxy Z Flip e Z Fold di ultima generazione, il 2023 ha visto il debutto di nuovi modelli intriganti. Dalla Cina sono arrivati i Mate X3 di Huawei e Magic V2 di Honor, ciascuno con una quota di mercato del 6%. OnePlus ha debuttato il suo Fold, come anche Google il suo Pixel Fold.

Per il quarto trimestre del 2023, ovvero tra ottobre e dicembre, si prevede una diminuzione delle vendite del 35% rispetto al Q3 2023. La quota di mercato di Samsung, in questo frangente, dovrebbe scendere al 42%. Dovrebbero crescere invece Huawei al 21% e Honor al 19%. Ovviamente, trattandosi di rumor, consigliamo di prenderli con le pinze.