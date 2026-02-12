Motorola Razr 60 Ultra crolla su eBay quasi a metà prezzo con il codice segreto

Se stai cercando un pieghevole dalle prestazioni strepitose riuscendo a pagarlo anche qualcosa in meno dai un’occhiata a questa promozione che trovi ora su eBay. Se fai alla svelta puoi mettere le mani sul miticoMotorola Razr 60 Ultra da 512 GB a soli 669,46 euro, invece che 1.349 euro, applicando il codice promozionale PSPRFEB26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino su eBay non viene segnalato ma lo puoi vedere tranquillamente sul sito ufficiale di Motorola ed è quello che ti abbiamo descritto sopra. Dunque in questo momento avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di oltre 680 euro sul totale. In più puoi decidere di dilazionare il pagamento in 3 comode rate da 233,15 euro a interessi zero con Klarna.

Motorola Razr 60 Ultra a questo prezzo è un best buy

Motorola Razr 60 Ultra è un top di gamma pieghevole dalle prestazioni straordinarie e quindi a questa cifra non è da farselo scappare. Sicuramente il suo punto di forza è il doppio display, uno esterno da 4 pollici che ti permette di vedere subito le notifiche senza doverlo per forza aprire, e uno esterno pOLED da 7 pollici per accedere a tutte le funzioni.

Ha un peso di 199 grammi e uno spessore da aperto di 7,2 mm con la certificazione di grado IP48 per resistere all’acqua e alla polvere. Monta il potente processore Snapdragon 8 Elite sostenuto da ben 16 GB di RAM, dal sistema operativo Android 15 e da una memoria interna di 512 GB. Offre poi una batteria da 4700 mAh con doppia ricarica, cablata e wireless, da 68 W e da 30 W.

Ci sarebbe altro da mettere in evidenza, come la fotocamera e l’intelligenza artificiale, ma il tempo scorre e a questa cifra le unità disponibili spariranno velocemente. Quindi prima che succeda vai su eBay e acquista il tuo Motorola Razr 60 Ultra da 512 GB a soli 669,46 euro, invece che 1.349 euro, applicando il codice promozionale PSPRFEB26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e potrai riceverlo a casa in pochi giorni senza pagare la spedizione.