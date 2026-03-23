Motorola Razr 60 ULTRA da 512GB (quasi) a metà prezzo su eBay

Tieniti forte perché ti stiamo segnalando una promozione davvero straordinaria che però potrebbe scadere da un momento all’altro. Dunque prima che sparisca vai su eBay e metti nel tuo carrello il Motorola Razr 60 ULTRA da 512 GB a 686 euro circa, invece che 1.349,90 euro, inserendo il codice segreto PRIMA26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino lo puoi vedere sullo store ufficiale di Motorola, anche se su eBay non viene segnalato. Potrai dunque notare che con il doppio sconto risparmi la bellezza di oltre 663 euro. Inoltre puoi decidere di acquistare subito e pagare in tre comode rate da 240,73 euro a interessi zero con Klarna.

Motorola Razr 60 ULTRA: piccolo e grande all’occorrenza

Sicuramente il Motorola Razr 60 ULTRA si distingue per il design pieghevole con doppio display, interno ed esterno. Potrai quindi scegliere quello di cui hai bisogno in base alla situazione. Garantisce la certificazione di grado IP48 per resistere all’acqua e alla polvere e ha uno spessore da aperto di 7,2 mm e da chiuso di 15,7 mm. Possiede e una display interno da 7 pollici con luminosità di picco da 4500 nit e un display esterno da 4 pollici.

Monta il potente processore Snapdragon 8 Elite supportato da 16 GB di RAM e da una memoria interna infinita di ben 512 GB. In pratica questa è la versione migliore sul mercato. Il sistema operativo è un Android 15 e possiede anche una super batteria da 4.700 mAh con ricarica cablata da 68 W e ricarica wireless da 30 W. Lo scomparto camera è composto da un sensore posteriore principale da 50 MP, con ultra grandangolare da 50 MP e fotocamera frontale sempre da 50 MP.

Questa è un’opportunità da non perdere assolutamente. Quindi prima che sia tardi e sparisca vai su eBay e acquista il tuo Motorola Razr 60 ULTRA da 512 GB a 686 euro circa, invece che 1.349,90 euro, inserendo il codice segreto PRIMA26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine adesso potrai riceverlo a casa tua in pochi giorni senza nemmeno pagare la spedizione.