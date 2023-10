Motorola svela uno smartphone indossabile con IA

Lenovo ha annunciato uno smartphone indossabile Motorola durante il Tech World 2023. Grazie allo schermo flessibile, il dispositivo può essere arrotolato sul polso e diventare uno smartwatch. Il produttore ha svelato anche un assistente personale per PC e smartphone, denominato MotoAI, insieme a soluzioni aziendali che sfruttano l’intelligenza artificiale.

Uno smartphone che diventa smartwatch

Il concept di smartphone ha uno schermo pOLED con risoluzione full HD+ che può essere piegato in diverse forme. Il display flessibile sfrutta le innovazioni già introdotte nei dispositivi pieghevoli e arrotolabili. Lenovo usa il termine “schermo adattivo” perché è possibile passare velocemente da smartphone a smartwatch e viceversa.

Quando è completamente aperto, il display ha una diagonale di 6,9 pollici. Quando viene piegato e appoggiato su una superficie piana si ottiene un display da 4,6 pollici. Gli utenti possono anche avvolgere il dispositivo intorno al polso per ottenere un’esperienza simile a quella del display esterno del Motorola Razr 40 Ultra.

Il produttore offre anche la possibilità di personalizzare il dispositivo sfruttando l’intelligenza artificiale generativa. Gli utenti possono scattare o caricare una foto del loro abbigliamento e ottenere immagini che riflettono lo stile. Il modello IA, denominato MotoAI, viene eseguito localmente.

Come altri LLM (Large Language Model) può essere usato per chiedere informazioni, scrivere testo e programmare attività. Tutti i dati rimangono sul dispositivo, quindi viene garantita la massima privacy. La funzionalità AI Text Summarization consente invece di generare riassunti da testi troppo lunghi (documenti, email, chat e altri). Non è noto quando le funzionalità IA arriveranno sui dispositivi Motorola.