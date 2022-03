Mountain Bike Elettriche: pioggia di sconti sul sito GoGoBest

Nel corso degli ultimi anni, la mobilità elettrica ha visto una crescita esponenziale, con un sostanziale aumento di utenti interessati all’acquisto di bici, monopattini e non solo. Il sito GoGoBest è uno store specializzato nella vendita di e-bike, monopattini e attrezzatura sportiva, con marchi leader come Xiaomi e Bezior.

Il sito gestisce spedizioni in tutto il mondo, con costi di spedizione bassi e consegna tramite corriere espresso.

Mountain Bike – Offerte GoGoBest

Per l’arrivo della primavera, lo shop ha avviato una serie di offerte molto interessanti, con oltre 500€ di sconto su prodotti davvero interessanti. Oggi vi proponiamo una selezione di Mountain Bike elettriche in forte sconto, tra le quali scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze e al proprio budget.

GoGoBest GF700 – 1.399,99€ 1.899,99€ Link all’acquisto

E-bike con sistema Dual-Motor e ben 1.000W di potenza, che garantisce velocità fino a 25Km/h e un’autonomia fino a 70Km con una sola carica. Questo modello è disponibile in 3 colorazioni differenti: Nero e Rosso, Nero e Giallo e Nero e Verde, con uno sconto di ben 560 euro rispetto al prezzo solito.

GoGoBest GF600 – 1.289,99€ 1.699,99€ Link all’acquisto

Sorella minore della GF700, questo modello garantisce fino a 110Km con una sola carica della batteria a 48V, con un singolo motore da ben 1.000W. Le colorazioni disponibili sono 3, le stesse del modello più costoso, con un prezzo scontato di ben 410 euro.

Bezior XF200 – 1.299,99€ 1.699,99€ Link all’acquisto

Il marchio Bezior è una garanzia quando si parla di mobilità elettrica, questa e-bike è caratterizzata da una struttura pieghevole solida e resistante, con ruote spesse e in grado di offrire un’ottima stabilità anche in off-road. Con oltre 130Km di autonomia e un motore da 1.000W, la mountain bike gode di uno sconto di ben 400€ rispetto al prezzo di listino.

Bezior X1500 – 1.439,99€ 1.999,99€ Link all’acquisto

La fat bike Bezior X1500 è una soluzione top di gamma adatta a chi cerca il massimo da una bici elettrica. Disponibile in 2 colorazioni differenti, il prezzo in offerta è scontato di ben 560 euro rispetto al listino solito.

Bezior X500 Pro – 960,99€ 1.399,99€ Link all’acquisto

Ultima, ma non per importanza, la bellissima Bezior X500 Pro, mountine bike elettrica dotata di un motore da 500W e fino a 100Km di autonomia con una sola carica. Questo modello è disponibile in colorazione gialla o verde e si trova in offerta a meno di 1.000 euro, con uno sconto di oltre 400 euro rispetto al prezzo solito.

