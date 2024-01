Mouse ambidestro Logitech POP: sconto ESCLUSIVO su Amazon

In un mercato saturo di prodotti tecnologici, spicca il Logitech POP Mouse, un dispositivo ambidestro che unisce stile retro e tecnologia innovativa. Oggi, puoi portare a casa questo straordinario mouse in una vibrante colorazione giallo Blust con uno sconto esclusivo del 29% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo competitivo di soli 28,90 euro, anziché 40,99 euro.

Mouse ambidestro Logitech POP: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Il Silent Mouse POP non è solo una dichiarazione di stile audace, ma un compagno di lavoro e gioco versatile. Il suo design unico, ispirato allo stile gioco arcade, ti permette di esprimere la tua anima vintage con una combinazione di colori nero, grigio e giallo. Ma il Logitech POP è molto più di un semplice accessorio di moda. Questo prodotto compatto è progettato per offrire comfort e silenziosità. La sua forma ergonomicamente studiata si adatta perfettamente al palmo della mano, rendendo l’uso prolungato un piacere. Inoltre, la tecnologia SilentTouch garantisce clic quasi impercettibili, eliminando il fastidio del rumore dei clic tradizionali.

Il Logitech POP Mouse è dotato di una batteria che dura fino a 24 mesi, assicurandoti un’affidabilità a lungo termine. Inoltre, la funzionalità di cambiare al volo con la SmartWheel di POP rende la navigazione tra documenti e pagine web un’esperienza senza sforzo. Questa tecnologia sembra quasi anticipare le tue esigenze, passando dal tracciamento ad alta precisione alla modalità di scorrimento rapido con un tocco.

La caratteristica distintiva del pulsante emoji aggiunge un tocco divertente e pratico al Logitech POP Mouse. Premendo questo pulsante centrale, puoi accedere a un menu di emoji per arricchire le tue conversazioni o creare collegamenti personalizzati tramite il software Logitech, disponibile su Windows e macOS.

La flessibilità del Logitech POP Mouse si estende alla sua capacità di connettersi a fino a 3 dispositivi diversi, inclusi Windows, Mac, Chrome OS e Android, tramite Bluetooth. Puoi passare facilmente tra gli schermi utilizzando il pulsante Easy-Switch o FLOW, offrendo una soluzione ideale per chi lavora su più dispositivi contemporaneamente.

Non solo il Logitech POP Mouse è un capolavoro di design e tecnologia, ma dimostra anche un impegno nei confronti dell’ambiente. Le parti in plastica del mouse includono plastica riciclata post-consumer certificata, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Inoltre, il mouse ha ottenuto la certificazione zero emissioni, garantendo che la sua produzione abbia un impatto neutro. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 28,90 euro, prima che sia troppo tardi.

