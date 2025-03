Mouse con trackball Logitech in offerta LAMPO su Amazon (-32%)

Per lavorare più comodamente, anche per molte ore al PC, approfitta dello sconto Amazon attivo su Logitech ERGO M575S: un mouse wireless con trackball integrata per un controllo comodo con il pollice che puoi acquistare a soli 39,99 euro invece di 58,99.

Logitech ERGO M575S: le caratteristiche del mouse

Il mouse Logitech ERGO M575S è caratterizzato da una particolare forma ergonomica e da una trackball da controllare con il pollice che ti permetterà di spostare il cursore senza muovere l’intera mano: questo significa uno sforzo muscolare ridotto del 25% rispetto ai mouse tradizionali.

Una soluzione perfetta per scrivanie piccole o spazi ingombri, dato che avrai un controllo fluido e preciso senza bisogno di un tappetino o di una superficie di appoggio ottimale. Si collega in wireless tramite Bluetooth o dongle USB Logi Bolt incluso nella confezione, garantendo in entrambi i casi una trasmissione sicura e stabile. Una sola batteria AAA basterà per avere fino a 18 mesi di autonomia.

Infine, il software Logi Options+ ti permette di personalizzare i pulsanti e le scorciatoie, adattandolo perfettamente alle tue esigenze lavorative. Acquistalo adesso a soli 39,99 euro.