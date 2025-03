Mouse da gaming ASUS con sensore a 16000 DPI in ottimo sconto su Amazon (-24%)

Su Amazon è in sconto il mouse da gaming ASUS TUF M4: con sensore da 16000 DPI e 6 pulsanti programmabili, è ideale per i gamer più esigenti alla ricerca del massimo comfort e precisione. Puoi acquistarlo a soli 41,90 euro invece di 54,90: a questo prezzo sta già andando a ruba.

ASUS TUF Gaming M4: le caratteristiche del mouse

Il mouse in questione è ultraleggero, preciso e resistente: grazie al suo peso piuma e al design Air Shell ti offre una maneggevolezza incredibile, che ti permetterà di eseguire movimenti rapidi e precisi senza affaticare la mano. Il sensore ottico da 16.000 DPI, regolabile su 4 livelli a piacimento, garantisce massima reattività in qualsiasi situazione di gioco.

Il cavo TUF Paracord riduce l’attrito per movimenti fluidi, mentre i piedini in PTFE puro assicurano scivolate perfette su qualsiasi superficie. E non devi preoccuparti di umidità o schizzi d’acqua: la certificazione IPX6 protegge il mouse.

Un vantaggio quasi sorprendente è il trattamento ASUS Antibacterial Guard, che inibisce la crescita dei batteri e mantiene la superficie del mouse sempre pulita e igienizzata. Con sei pulsanti programmabili e memoria interna, puoi personalizzare i comandi e portare il tuo setup ovunque.

Affidabile, preciso, resistente e persino igienico: il mouse da gaming ASUS TUF M4 è praticamente tutto questo. Acquistalo a soli 41,90 euro invece di 54,90.