Mouse da gaming cablato: che affare con gli sconti Amazon per i 15 anni in Italia

Aggiorna la tua postazione di gioco con le offerte Amazon per i 15 anni in Italia. Questo mouse da gaming superleggero, con design a nido d’ape e dalle ottime prestazioni può essere tuo al prezzo eccezionale di soli 35,22 euro invece di 59,99, con spedizione Prime e consegna immediata.

Dal peso di soli 61 grammi, è ideale per mani dalle dimensioni medio-piccole ed ha un design ergonomico con scocca a nido d’ape che riduce il peso senza compromettere la resistenza. Il cavo paracord “Ascended” è ultraflessibile e leggero, pensato per offrire la stessa libertà di movimento di un mouse wireless, mentre i piedini Glorious Skates in PTFE al 100% vergine scorrono fluidi assicurando controllo totale anche ad alte velocità.

Parliamo del resto di un mouse ottimizzato per il gioco competitivo, che integra il sensore Pixart 3360 con tracciamento preciso al pixel, frequenza di polling di 1.000 Hz, distanza di sollevamento inferiore a 0,7 mm e assenza di accelerazione, per movimenti sempre accurati. Dispone di tasti programmabili con supporto macro e switch Omron garantiti fino a 20 milioni di clic. Al prezzo di soli 35,22 euro è da non perdere.