 Mouse da gaming cablato: che affare con gli sconti Amazon per i 15 anni in Italia
Ottimo sconto su Amazon su questo mouse da gaming cablato con design super leggero a nido d'ape.
Ottimo sconto su Amazon su questo mouse da gaming cablato con design super leggero a nido d'ape.

Aggiorna la tua postazione di gioco con le offerte Amazon per i 15 anni in Italia. Questo mouse da gaming superleggero, con design a nido d’ape e dalle ottime prestazioni può essere tuo al prezzo eccezionale di soli 35,22 euro invece di 59,99, con spedizione Prime e consegna immediata.

Mouse da gaming con filo

Dal peso di soli 61 grammi, è ideale per mani dalle dimensioni medio-piccole ed ha un design ergonomico con scocca a nido d’ape che riduce il peso senza compromettere la resistenza. Il cavo paracord “Ascended” è ultraflessibile e leggero, pensato per offrire la stessa libertà di movimento di un mouse wireless, mentre i piedini Glorious Skates in PTFE al 100% vergine scorrono fluidi assicurando controllo totale anche ad alte velocità.

Glorious Gaming Model D- (Piccolo) Mouse da gaming wired - Superleggero 61 g, a nido d'ape, RGB, ergonom., sensore Pixart 3360, Omron Switches, piedini in PTFE, 6 tasti - Nero lucido

Glorious Gaming Model D- (Piccolo) Mouse da gaming wired - Superleggero 61 g, a nido d'ape, RGB, ergonom., sensore Pixart 3360, Omron Switches, piedini in PTFE, 6 tasti - Nero lucido

35,22 59,99€ -41%
Parliamo del resto di un mouse ottimizzato per il gioco competitivo, che integra il sensore Pixart 3360 con tracciamento preciso al pixel, frequenza di polling di 1.000 Hz, distanza di sollevamento inferiore a 0,7 mm e assenza di accelerazione, per movimenti sempre accurati. Dispone di tasti programmabili con supporto macro e switch Omron garantiti fino a 20 milioni di clic. Al prezzo di soli 35,22 euro è da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 set 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
2 set 2025
