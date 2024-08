Mouse da gaming Logitech G G203 in ottimo SCONTO su Amazon

Un mouse da gaming preciso, personalizzabile e dall’ottima velocità che oggi puoi acquistare su Amazon in offerta a tempo a soli 22,79 euro: è il Logitech G G203 Lightsync, una scelta imperdibile per gli appassionati e a basso costo che permette di non rinunciare alle prestazioni.

Logitech G G203 Lightsync: le caratteristiche

Il mouse si presenta con un sensore da 8.000 DPI che garantisce un tracciamento preciso e reattivo, perfetto per qualsiasi tipo di gioco. La sensibilità è regolabile direttamente dal software Logitech G Hub, dandoti modo di scegliere tra 5 livelli DPI per adattarti rapidamente a diverse situazioni.

Per l’estetica della propria postazione è molto interessante l’illuminazione LIGHTSYNC RGB con ben 16,8 milioni di colori tra cui scegliere: puoi personalizzare gli effetti luminosi o utilizzare le animazioni preimpostate per creare un ambiente di gioco unico. Il mouse offre inoltre 6 pulsanti programmabili per semplificare le operazioni durante il gioco, sempre configurabili tramite apposito software.

Il design è comodo, intuitivo e resistente. I pulsanti primari, con tensionamento meccanico a molla in metallo, offrono una sensazione di solidità e reattività, garantendo prestazioni costanti e affidabili.

Compatibile con sistemi operativi Windows, macOS e ChromeOS, è pronto ad accompagnarti in ogni situazione. Acquistalo adesso in sconto lampo a soli 22,79 euro.