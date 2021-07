Mouse da gaming Logitech G PRO Wireless scontato del 30%

Il Logitech G PRO Wireless si trova in offerta su Amazon a 108,67 euro grazie allo sconto del 30% che corrisponde a un risparmio di ben 46,32 euro rispetto al prezzo solito. Non si tratta del prezzo più basso di sempre, questo è giusto dirlo, ma è comunque un'offerta davvero interessante con un ottimo risparmio.

Logitech G PRO Wireless: caratteristiche principali

Si tratta di una delle periferiche da gaming più apprezzate degli ultimi anni, tanto che moltissimi giocatori professionisti del mondo eSport lo utilizza per lavoro o per gli allenamenti. Il mouse è stata appositamente progettato per gli atleti professionisti ed è disponibile in colorazione bianca o nera. Il suo design simmetrico lo rende perfetto sia per i mancini che per i destrorsi. Sul mouse campeggia il logo Logitech illuminato con un LED RGB, che può essere configurato tramite l'apposito software per PC Windows.

Il sensore HERO da 25.000 DPI offre le massime prestazioni sui titoli FPS competitivi, moltissimi volti noti del mondo eSport hanno scelto questo mouse per svolgere le più importanti competizioni internazionali.

Oggi è possibile acquistare il Logitech G PRO Wireless in offerta su Amazon a 108,67 euro , con sconto del 30% e spedizione rapida senza costi aggiuntivi per i clienti Prime.