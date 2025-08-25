 Mouse da gaming wireless con 19K DPI e 100 ore di autonomia in sconto LAMPO su Amazon
Mouse da gaming wireless con 19K DPI e 100 ore di autonomia in sconto LAMPO su Amazon

Turtle Beach Kone XP Air è un mouse da gaming velocissimo, con un'autonomia incredibile e il massimo comfort.
Scopri una nuova piacevolissima sensazione di gioco con il mouse da gaming Turtle Beach Kone XP: dal design ergonomico, tasti completamente personalizzabili e dalla precisione e velocità che ogni gamer desidera, oggi puoi acquistare questo gioiello con sensore ottico da 19.000 DPI a soli 122,80 euro invece di 169,99 su Amazon.

Acquista il mouse su Amazon

Turtle Beach mouse wireless

Le caratteristiche di Turtle Beach Kone XP Air

Questo mouse ti offre davvero il massimo dal punto di vista delle performance e dell’ergonomia. La forma è stata perfezionata dopo anni di sviluppo e si adatta naturalmente alla mano dandoti la comodità che serve anche per le sessioni più lunghe.

Turtle Beach Kone XP Air - Mouse da gioco wireless RGB ergonomico personalizzabile, sensore ottico a 19K DPI, 100 ore di batteria e base di ricarica - Nero

Turtle Beach Kone XP Air - Mouse da gioco wireless RGB ergonomico personalizzabile, sensore ottico a 19K DPI, 100 ore di batteria e base di ricarica - Nero

122,80 134,80€ -9%
Vedi l'offerta

I 10 pulsanti e la prodigiosa rotella 4D si trasformano in 29 comandi programmabili grazie alla tecnologia Easy‑Shift[+] per un controllo totale di ogni scenario di gioco. Grazie alla doppia connettività wireless a 2,4 GHz senza lag e Bluetooth avrai versatilità e libertà di movimento, con una batteria integrata che offre fino a 100 ore di autonomia con una sola ricarica. La base di ricarica rapida, comunque, fornisce 5 ore di gioco con soli 10 minuti di ricarica.

Acquista il mouse su Amazon

Il sensore ottico Owl‑Eye da 19.000 DPI, infine, garantisce tracciamento fluido e preciso, mentre il guscio traslucido e la tecnologia AIMO creano un’illuminazione dinamica e coinvolgente. Un mouse che insomma unisce design, tecnologia e personalizzazione, ora a un prezzo imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
25 ago 2025
