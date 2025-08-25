Mouse da gaming wireless con 19K DPI e 100 ore di autonomia in sconto LAMPO su Amazon

Scopri una nuova piacevolissima sensazione di gioco con il mouse da gaming Turtle Beach Kone XP: dal design ergonomico, tasti completamente personalizzabili e dalla precisione e velocità che ogni gamer desidera, oggi puoi acquistare questo gioiello con sensore ottico da 19.000 DPI a soli 122,80 euro invece di 169,99 su Amazon.

Le caratteristiche di Turtle Beach Kone XP Air

Questo mouse ti offre davvero il massimo dal punto di vista delle performance e dell’ergonomia. La forma è stata perfezionata dopo anni di sviluppo e si adatta naturalmente alla mano dandoti la comodità che serve anche per le sessioni più lunghe.

I 10 pulsanti e la prodigiosa rotella 4D si trasformano in 29 comandi programmabili grazie alla tecnologia Easy‑Shift[+] per un controllo totale di ogni scenario di gioco. Grazie alla doppia connettività wireless a 2,4 GHz senza lag e Bluetooth avrai versatilità e libertà di movimento, con una batteria integrata che offre fino a 100 ore di autonomia con una sola ricarica. La base di ricarica rapida, comunque, fornisce 5 ore di gioco con soli 10 minuti di ricarica.

Il sensore ottico Owl‑Eye da 19.000 DPI, infine, garantisce tracciamento fluido e preciso, mentre il guscio traslucido e la tecnologia AIMO creano un’illuminazione dinamica e coinvolgente. Un mouse che insomma unisce design, tecnologia e personalizzazione, ora a un prezzo imbattibile.