Mouse e tastiera wireless: affare da abbinare al tablet

Un set con mouse e tastiera è in vendita su Amazon. Grazie a questa combo super economica hai l'occasione di rendere il tuo tablet o il tuo PC ancora più funzionali dotandoli di un sistema di scrittura e navigazione istantaneo. Si collegano attraverso un semplicissimo micro ricevitore USB ed il gioco è fatto.

Te li porti entrambi a casa a soli 25,49€, un prezzo veramente eccezionale considerando che sono due periferiche complete e di qualità. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia specialmente se sei cliente Prime.

Mouse e tastiera wireless: come sfruttarli al meglio

Disponibili in colorazione bianca e nera (ad un euro in più), questi mouse e tastiera wireless sono firmati TedGem. La qualità, quindi, è di casa! Completi di tutto ti mettono a disposizione due prodotti seriamente utili e confortevoli da utilizzare nel quotidiano.

La tastiera è dotata di layout QWERTY italiano per farti digitare agevolmente, conta al suo interno un tastierino numerico e tutti i tasti funzione che sono stati abbinati altresì a comandi veloci. La digitazione non solo risulta fluida ma anche dinamica e silenziosa. Particolare da apprezzare è la scanalatura presente sulla parte superiore che ti consente di tenere in posizione verticale sia il tablet che lo smartphone.

Non mancano i LED di segnalazione tra cui quello del bloc maiusc attivato.

Il mouse, dal canto suo, è molto semplice ma è perfetto così com'è dal momento che può essere utilizzato sia dai mancini che dai destri.

Allora, che fai, non li acquisti? Questo set è in vendita su Amazon a soli 25,49€. Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni con le spedizioni Prime. Se non sei abbonato opta per le consegne presso i punti di ritiro e risolvi i tuoi problemi.