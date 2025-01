Mouse e tastiera wireless Logitech: il kit costa 22,79 euro su Amazon (offerta)

Il kit combo Logitech MK235 è perfetto se stai costruendo una nuova postazione da lavoro o vuoi aggiornare la tua con delle periferiche funzionali e senza filo. Mouse e tastiera wireless ti costano insieme in offerta solo 22,79 euro, con disponibilità immediata e spedizione Prime.

Logitech MK235: kit mouse e tastiera wireless per uso casalingo o da ufficio

Questo kit porta nel tuo spazio di lavoro comodità e praticità. La tastiera wireless è full size e include quindi un tastierino numerico con ben 15 tasti di scelta rapida per accedere alle funzioni principali. Grazie ai tasti lisci e curvati avrai una digitazione confortevole simile a quella di un laptop.

Il mouse è ambidestro, compatto e leggero, si adatta ad ogni esigenza e ti garantisce la massima versatilità in ogni situazione con un design ergonomico e portatile. La configurazione avviene in un attimo grazie al ricevitore USB Plug&Play che non richiede installazione: lo colleghi alla porta USB e sei subito pronto per iniziare.

Essendo wireless entrambe le periferiche sono dotate di batteria, ma non preoccuparti: la tastiera dura fino a 3 anni, mentre il mouse è in grado di durare fino a 12 mesi. Altra chicca? La tastiera è a prova di schizzi, con rivestimento anti-sbiadimento e piadini inclinabili.

Il set perfetto da usare sia a casa che in ufficio, adatto per lavorare o studiare. Semplice, resistente e affidabile, ma soprattutto conveniente: con l’offerta Amazon oggi acquisti il kit Logitech MK235 a soli 22,79 euro.