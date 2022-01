Mouse gaming a soli 30€: con Logitech non puoi sbagliare

Un mouse gaming è essenziale per primeggiare in tutte le tue partite, Se ancora non puoi fare affidamento su un modello unico questa promozione in corso su Amazon è proprio ciò che ti ci voleva visto che ti fa acquistare un perfetto Logitech G300s ad appena 29,99€. Conta che il ribasso del 25% è proprio un bel trampolino di lancio quindi cosa aspetti a tuffarti?

Non devi preoccuparti neanche delle spedizioni visto che sono completamente gratuite se possiedi un abbonamento Prime. Non solo, la sottoscrizione ti fa ricevere il pacco in sole 24 ore.

Logitech G300s: il mouse gaming definitivo

Economico, pieno di stile ma soprattutto sorprendente: Logitech G300s è di tutto e di più e sulla tua scrivania stai sicuro che non ti crea alcun problema, ma anzi, rende le sessioni gaming ancora più pazzesche. Disponibile in colorazione nera ha un design eccezionale che si fa notare con i suoi intagli illuminati da tecnologia RGB.

Con ben 9 pulsanti a tua completa disposizione, abbinarli ai comandi che più preferisci non può che essere una passeggiata visto il software nativo semplicissimo. Inoltre non può passare sott'occhio il suo sensore ottico da 2500 DPI che fa scivolare il cursore come sull'olio per essere reattivo all'ennesima potenza. Pensa un po', in mano è comodissimo da impugnare e incredibilmente leggero. Proprio in merito a questo particolare ti voglio rassicurare: è ambidestro quindi non hai limiti.

Ultima chicca da sottolineare, infine, è la lunghezza del cavo che non te lo fa usare senza la minima costrizione.

Ps: è compatibile sia su sistemi Windows che MacOS.

Acquista subito il tuo Logitech G300s su Amazon a soli 29,99€ e vedrai che non potrai pentirtene. Ti rammento che se possiedi un abbonamento Prime le spedizioni sono completamente gratuite su tutto il territorio italiano.