Mouse gaming Dacoity a meno di 20€, performance, comfort ed estetica

I gamer lo sanno: le periferiche da gioco non sono come le altre perché a differenza di quelle comuni devono rispondere a esigenze di comfort e prestazioni completamente diverse. Se sei un gamer alle prime armi che ha bisogno di un mouse da gioco completo ma a prezzo accessibile, l’offerta di oggi sul mouse Dacoity è quello che fa per te. Lo trovi su Amazon a meno di 20€ con il 31% di sconto.

3 ragioni per scegliere il mouse gaming Dacoity

Precisione regolabile fino a 8.000 DPI

Ottima ergonomia e 8 pulsanti programmabili

Effetti RGB personalizzabili a 7 modalità

8 pulsanti programmabili e 7 modalità di illuminazione RGB

Il mouse gaming Dacoity è una periferica straordinaria perché in un prezzo così contenuto integra tutto il necessario per i gamer. Dagli 8 tasti programmabili (così da avere tutto a portata di mano durante ogni sessione di gioco) alle 7 modalità di illuminazione RGB personalizzabili. Inoltre il mouse gaming Dacoity ha una precisione regolabile fino a 8.000 DPI con cinque diversi livelli di sensibilità. Questo significa che per ogni scenario di gioco hai sempre la risposta fluida e precisa.

Dal punto di vista del design questo mouse offre un design ergonomico tale da non affaticarti troppo ed è di dimensioni compatte, ideale sia per le mani più grandi che quelle di medie dimensioni. Compatibile con tutti i sistemi operativi Windows e adattabile anche per quelli MacBook e Chromebook, il mouse gaming Dacoity è un dispositivo che non deve mai mancare sulla scrivania di un gamer.

Ideale per chi…

Gioca intensamente e richiede precisione e velocità

Cerca personalizzazione totale nei comandi

Vuole un look RGB accattivante senza spendere troppo

Approfitta dell’offerta di oggi per acquistare il mouse gaming Dacoity a meno di 20€ con un interessante 31% di sconto.