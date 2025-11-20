 Mouse Gaming Logitech G203 LIGHTSYNC a 25€ su Amazon è un AFFARE
Mouse Gaming Logitech G203 LIGHTSYNC a 25€ su Amazon è un AFFARE

Proprio in questo istante il prezzo del Mouse Gaming Logitech G203 LIGHTSYNC è crollato: da 40€ lo acquisti su Amazon a soli 25€, un affare.
Proprio in questo istante il prezzo del Mouse Gaming Logitech G203 LIGHTSYNC è crollato: da 40€ lo acquisti su Amazon a soli 25€, un affare.

Diventa un gamer pro spendendo una cifra ridicola grazie all’offerta di Amazon disponibile proprio in questo momento per l’acquisto del Mouse Gaming Logitech G203 LIGHTSYNC. Questo gioiellino della tecnologia e della precisione costa niente adesso. Fai l’affare aggiungendolo al carrello con soli 25 euro, invece di 40,99 euro. Si tratta di un ottimo 38% di sconto per un risparmio folle.

Acquista ora il Logitech G203

Si tratta di un mouse cablato specifico per il gaming che assicura precisione e controllo elevati. Progettato per prestazioni da PC gaming, lo connetti ed è subito pronto. Il tracciamento preciso del cursore e le prestazioni reattive sono garantite da un sensore creato per il gaming con una sensibilità regolabile da 200 a 8000 DPI. Questo ti permette di scegliere il livello che preferisci per ogni gioco.

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto - Bianco

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Bianco

Inoltre, puoi anche personalizzare i click grazie ai 6 pulsanti programmabili tramite il software Logitech G HUB che permette di assegnare comandi di sistema, scelte rapide e potenti macro che puoi eseguire con un semplice click. In pratica sarai sempre un passo avanti a tutti, per sconfiggere nemici e portare a casa la vittoria. Grazie all’illuminazione RGB LIGHTSYNC hai un’ulteriore personalizzazione.

Acquista ora il Logitech G203

Le prestazioni vengono ottimizzate in base alle tue esigenze e ai tuoi profili di gioco tramite il software Logitech G HUB. Potrai intervenire sulle prestazioni del mouse, modificando i DPI o creando macro personalizzate per sbloccare ogni potenziale di questo gioiellino. Acquista il Mouse Gaming Logitech G203 a soli 25 euro, invece di 40,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

