Mouse Gaming Logitech G203: la PERFEZIONE a soli 16€

Il Mouse Gaming Logitech G203 è la soluzione perfetta per chi vuole un dispositivo reattivo, ma allo stesso tempo compatto. Il suo design ricorda un mouse tradizionale, ma al suo interno ha tutto ciò che serve per offrire il meglio quando messo sotto pressione. Acquistalo ora a soli 16,99 euro, invece di 39,99 euro (prezzo di listino).

Con tecnologia LIGHTSYNC, sei subito catapultato nell’azione. Goditi tutti i suoi colori elettrizzanti, vivi il gioco al massimo delle possibilità grazie al sensore per gaming senza rinunciare al design classico. Hai fino a 6 pulsanti programmabili per goderti un gioco personalizzato a ogni livello.

Mouse Gaming Logitech G203: che l’azione abbia inizio

Dai vita all’azione con il Mouse Gaming Logitech G203 a soli 16,99 euro. Un vero regalo di qualità per te che non vuoi rinunciare a nulla pur risparmiando. Personalizzalo in maniera intuitiva e scegli le opzioni migliori in base anche al tipo di videogame a cui vuoi giocare. Regola la sensibilità da 200 a 8000 DPI per scegliere il livello più adatto a te e alle tue preferenze di gioco.

Acquistalo subito a soli 16,99 euro, invece di 39,99 euro (prezzo di listino). Questa super offerta è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi, se vuoi approfittare della Festa delle Offerte Prime, attiva ora la tua prova gratuita di 30 giorni al servizio. Lasciati travolgere da tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.