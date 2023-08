Mouse Gaming Logitech G502 HERO al 52% di SCONTO

Stai cercando l’eccellenza per la tua passione da gamer incallito? Allora non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta firmata Amazon! Acquista il Mouse Gaming Logitech G502 HERO a soli 44,99 euro, invece di 92,99 euro. Stiamo parlando di un ottimo e incredibile 52% di sconto. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nella promozione se sei un cliente Prime. Niente male vero?

Ovviamente a questo prezzaccio sta andando a ruba! Quindi ti consigliamo di essere veloce se vuoi aggiudicartene almeno uno. Grazie al Sensore HERO 25K ottieni un tracciamento ultra preciso fino a 25.600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Dotato di 11 pulsanti programmabili, lo personalizzi come vuoi per le tue sessioni di gioco, così da avere i comandi principali a portata di mano.

Mouse Gaming Logitech G502 HERO: una potenza nella tue mani

Se sei un gamer professionista e cerchi il massimo per il tuo gameplay allora questa offerta è fatta su misura per te. Acquistando il Mouse Gaming Logitech G502 HERO ottieni un dispositivo che è un vero e proprio alleato per la vittoria. Sfrutta al massimo il sistema di regolazione del peso per ottenere il tuo stile di gioco su misura. Aggiungi fino a 5 pesi da 3,6 grammi l’uno per configurare peso e bilanciamento.

Acquistalo a soli 44,99 euro, invece di 92,99 euro. Risparmi il 52% di sconto se sei un cliente Prime. Quindi, se ancora non ti sei iscritto al servizio, attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.