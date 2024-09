-30% sul mouse da gaming wireless di Logitech con LIGHTSPEED

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2, oggi in sconto del 30% su Amazon per il Back to School, è il mouse wireless da gaming giusto per la tua scrivania. È dotato di tecnologia LIGHTSPEED con frequenza di polling fino a 4 KHz, del sensore Hero 2 da 32.000 dpi ultra-preciso e di un sistema ibrido ottico-meccanico degli switch. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione.

AGGIORNAMENTO: è in offerta anche la colorazione Nero, a un prezzo ancora più conveniente, con uno sconto del 34%.

Back to School: l’offerta sul Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2

Non a caso, è la periferica per gli eSport più popolare. Progettato in collaborazione con i migliori giocatori professionisti, è caratterizzato da un design raffinato, autonomia fino a 95 ore della batteria integrata e ricarica tramite USB-C o in modalità wireless POWERPLAY (una funzionalità esclusiva). I piedini sono realizzati in PTFE senza additivi, per assicurare uno scorrimento sempre fluido, in ogni situazione. I punti di forza sono davvero tanti: fai un salto sulla descrizione completa per saperne di più.

L’offerta in corso per il Back to School applica in automatico uno sconto del 30% sul listino e ti permette di acquistare il mouse wireless da gaming di Logitech (modello G PRO X SUPERLIGHT 2) al prezzo minimo storico di 124,99 euro. La colorazione è Bianco, quella visibile in queste immagini.

Chi l’ha provato, non può più separarsene, come dimostrano le centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce (il voto medio è 4,6/5 stelle). La disponibilità è immediata e, con l’ordine in questo momento, lo riceverai entro domani direttamente a casa tua con la consegna gratuita. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon.