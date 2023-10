Mouse Gaming Wireless PERFETTO a 24000 DPI con soli 9€

Approfitta subito di un’offerta pazzesca per migliorare il tuo gameplay! Su Amazon acquisti il Mouse Gaming Wireless Trust GXT 115 a soli 9,90 euro, invece di 19,99 euro. Si tratta di uno sconto del 50%, perfetto per risparmiare senza rinunciare alla qualità. Già dal design si capisce quanto sia stato curato nei minimi dettagli. La forma ergonomica garantisce un’ottima presa e una giocabilità perfetta, anche durante un uso intensivo. Approfittane ora, la consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti Prime.

Mouse Gaming Wireless Trust GXT 115: piccolo prezzo, tanta qualità

Connetti il Mouse Gaming Wireless Trust GXT 115 al tuo computer e inizia subito a utilizzarlo per giocare ai tuoi videogiochi preferiti. Dotato di un sensore ottico regolabile da 800 DPI a 24000 DPI, ottieni precisione, velocità e reattività ad ogni click. Scegli la velocità che preferisci in tempo reale grazie al pulsante dedicato. Realizzato per essere ambidestro, è il giusto alleato al tuo gioco. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile opportunità.

Acquistalo ora in promo al 50% di sconto! Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.