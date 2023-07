Mouse HP Wired alta qualità a soli 4,99€: BOMBA Amazon

Sei pronto per un’altra bomba firmata Amazon? Il Mouse HP Wired è in offerta al 50% di sconto! Sì, hai proprio capito bene. A un prezzo ridicolo oggi ti porti a casa un dispositivo di alta qualità. Mettilo in carrello a soli 4,99 euro, invece di 9,99 euro, e fai l’affare del giorno. Si tratta di un dispositivo decisamente adatto a chi cerca comodità e portabilità in un unico prodotto.

Estremamente preciso, lo utilizzi ovunque anche quando hai poco spazio su cui lavorare. Non devi nemmeno preoccuparti di caricarlo perché ti basta collegare il suo cavo al tuo computer e il gioco è fatto. Tra l’altro è lungo 1,5 metri per permetterti di collegarlo in qualsiasi postazione, anche lontana da te. Subito pronto a entrare in funzione, non fa differenze perché è ambidestro.

Mouse HP Wired: ritrova il piacere di lavorare

Con il Mouse HP Wired ritrovi il piacere di lavorare. I suoi movimenti, così come lo scrolling, sono accurati. La soluzione a 3 pulsanti e 1 rotella di scorrimento integrata forniscono una maggiore produttività senza distrazioni. Grazie alla configurazione a 1200 DPI hai maggiore precisione per movimenti accurati sulla maggior parte delle superfici. Il profilo sagomato offre un comfort speciale per tutto il tempo di utilizzo.

Acquistalo subito all’incredibile prezzo di 4,99 euro, invece di 9,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

