Mouse Logitech 5 pulsanti programmabili a soli 19€ al Black Friday

Aumenta la tua produttività grazie al Mouse Logitech M705 Marathon Wireless. Con il Black Friday di Amazon oggi lo acquisti a soli 19,99 euro, invece di 58,99 euro (prezzo di listino). Un’ottima occasione dato che questo dispositivo è dotato di ben 5 pulsanti programmabili, in grado di migliorare e velocizzare il tuo lavoro. Ovviamente, se sei cliente Prime, hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua.

Mouse Logitech M705 Marathon Wireless: a 19,99€ è da acquistare subito

Scegli il Mouse Logitech M705 Marathon Wireless per la tua produttività. Si tratta dell’alleato perfetto se devi stare davanti al computer per parecchie ore. Pensato per durare, questo mouse di precisione ha una forma sagomata estremamente confortevole. Inoltre, grazie allo scrolling a due modalità hai un maggior controllo per svolgere qualsiasi operazione. La batteria dura fino a 3 anni e la connessione wireless ti permette di eseguire a lungo task ad alta precisione.

Ottieni prestazioni ottimali con il Logitech M705 Marathon Wireless a soli 19,99 euro, invece di 58,99 euro (prezzo di listino). Goditi la settimana del Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.