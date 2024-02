Mouse Logitech a PREZZO STRACCIATO: semplice è meglio

A volte, la semplicità è tutto ciò di cui si ha bisogno: Logitech B100 incarna alla perfezione questo concetto, quasi un mantra. Oggi, il mouse USB cablato è in forte sconto su Amazon grazie a un’offerta che consigliamo di prendere in considerazione a chi cerca una periferica di puntamento affidabile e precisa, progettata da un marchio leader del mercato e da mettere sulla scrivania o da tenere nella custodia del notebook.

Logitech B100: il mouse USB cablato è in offerta

Mette a disposizione tre pulsanti (sinistro, destro, centrale), uno dei quali integrato nella rotella di scorrimento. A caratterizzarlo sono poi un design simmetrico che lo rende adatto anche ai mancini e un sensore ottico che rileva i movimenti senza sbavature riproducendoli sullo schermo. La compatibilità è garantita con tutti i computer e i device che hanno una porta USB tradizionale: dai PC Windows ai Mac, fino a Linux e Chromebook. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda completa.

Al prezzo finale di soli 10,99 euro, grazie allo sconto di Amazon applicato in automatico, il mouse USB cablato Logitech B100 è un ottimo affare per chi cerca un modello da utilizzare tutti i giorni alla scrivania o da tenere nella custodia del notebook, sempre pronto a entrare in azione quando serve. Non ci sono coupon da attivare: è sufficiente metterlo nel carrello per approfittare al volo dell’offerta.

Le quasi 40.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,7/5 stelle. Per chi effettua subito l’ordine arriverà direttamente a casa già entro domani. Infine, segnaliamo che gli abbonati Prime possono contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata in un solo giorno.

